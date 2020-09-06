Кулеба заступився за Фокіна через його заяви щодо Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не засуджувати заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна за його особисті заяви щодо окупованих територій.

Зокрема, за те, що висловлювався про "повну амністію бойовиків" і "особливий статус цсього Донбасу". Як зазначив глава МЗС в інтерв'ю "Радіо Свобода", вони не стосуються офіційної позиції політика.

"Я запевняю вас, що з того, що я знаю з тих засідань, контактів у рамках ТКГ, які вже відбулися, пан Фокін займав там офіційну позицію. В інтерв’ю він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в ТКГ, і почав міркувати про речі, які стали дуже резонансними", – сказав Кулеба.

Він нагадав уже озвучені ним слова про те, що особисті думки Фокіна не є державною позицією України на перемовинах у межах ТКГ. Крім того, підкреслив міністр, на цьому ж наголошував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас глава МЗС висловив сподівання, що сам перший заступник голови делегації України в ТКГ більше не припуститься подібних висловлювань.

"Кожен має право на помилку. Давайте не будемо одразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу в ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін, який став заступником глави української делегації в ТКГ, відзначився трьома скандальними пропозиціями щодо Донбасу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що висловлювання Вітольда Фокіна про Донбас не відповідають національним інтересам і є провокаційними.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що Рада, ймовірно, готова зустрітися з Фокіним через його заяви щодо Донбасу.