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Кулеба заступився за Фокіна через його заяви щодо Донбасу

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Кулеба заступився за Фокіна

Кулеба заявив, що Фокін, як і всі, має право на помилку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не засуджувати заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна за його особисті заяви щодо окупованих територій.

Зокрема, за те, що висловлювався про "повну амністію бойовиків" і "особливий статус цсього Донбасу". Як зазначив глава МЗС в інтерв'ю "Радіо Свобода", вони не стосуються офіційної позиції політика.

"Я запевняю вас, що з того, що я знаю з тих засідань, контактів у рамках ТКГ, які вже відбулися, пан Фокін займав там офіційну позицію. В інтерв’ю він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в ТКГ, і почав міркувати про речі, які стали дуже резонансними", – сказав Кулеба.

Він нагадав уже озвучені ним слова про те, що особисті думки Фокіна не є державною позицією України на перемовинах у межах ТКГ. Крім того, підкреслив міністр, на цьому ж наголошував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас глава МЗС висловив сподівання, що сам перший заступник голови делегації України в ТКГ більше не припуститься подібних висловлювань.

"Кожен має право на помилку. Давайте не будемо одразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу в ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.

  • У результаті Вітольд Фокін потрапив до бази даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі у спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.

  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що деякі слова, які прозвучали від Вітольда Фокіна, не відображують позиції держави.

  • Учасник української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш повідомив, що видання "Страна", якому Фокін дав гучне інтерв'ю, перекрутило його заяву щодо амністії на Донбасі.

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Українапереговори щодо ДонбасуМіністерство закордонних справ УкраїниВітольд ФокінДмитро Кулеба
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