Кулеба заперечив майбутнє України після відходу Путіна і дав прогноз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не поділяє оптимістичних прогнозів з приводу того, що після відходу президента РФ Володимира Путіна відносини між сусідськими країнами докорінно зміняться.

Свою думку глава МЗС висловив в ефірі телеканалу "Україна 24". Він уточнив, що Україні доведеться співіснувати з Росією як зі своїм сусідом.

Дипломат зазначив, що був би не проти, якби Україну перенесли в якусь іншу частину планети, де немає сусідства з Росією.

"Але від географії неможливо втекти. Тому ми повинні навчитися співіснувати з такою Росією, яку ми знаємо", – заявив Кулеба.

Він також сказав, що не поділяє оптимістичних надій людей, які вважають, що після відходу Путіна від влади Росія докорінно зміниться і відносини між країнами стануть значно кращими.

"Я думаю, що у нас є стратегічна проблема співіснування з Росією, і ми для себе всередині країни маємо визначити підходи, якими ми будемо керуватися в цих відносинах", – пояснив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Кулеба заявив, що українське суспільство і політикум не готові до розмови про стратегію щодо співіснування з Росією, але вона необхідна. На його думку, без відповідної стратегії щодо РФ в Україні не буде "ні безпеки, ні процвітання".