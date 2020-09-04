Кулеба закликав Європу зупинити "Північний потік-2" для РФ через отруєння Навального

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність задіяти ефективні механізми впливу на Кремль через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Серед них – застосування санкцій і перегляд політики щодо будівництва "Північного потоку-2".

За його словами, РФ повинна понести покарання за скоєне, адже безкарність лише підбурює її нової агресії. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 4 вересня, який транслювався на його сторінці у Facebook.

Насамперед глава МЗС зазначив, що незважаючи на надзвичайно позитивні відносини України і Німеччини, у країн різні погляди щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"І не тільки в України цей проєкт викликає неприйняття і заперечення. У разі його завершення Росія отримуватиме додаткові можливості заробляти величезні гроші та інвестувати їх потім, зокрема, і в свої агресивні дії як у середині країни, так і поза нею. Тому час підійти дуже комплексно до цього питання і, нарешті, вжити заходів, які максимально підвищать ціну для РФ за її дії", – закликав Кулеба.

Він нагадав, що, починаючи з подій 2008 року, коли Росія напала на Грузію, а потім 2014-го – на Україну, логіка показує, що безкарність за подібне тільки спонукає Російську Федерацію до нових агресивних дій і злочинів.

Отруєння Олексія Навального міністр назвав черговим кроком РФ у боротьбі з інакомисленням, опозицією і підкреслив, що цей злочин не повинен залишитися безкарним.

"Будемо відвертими, немає підстав не довіряти висновкам німецької лабораторії, Україна одразу виступила із заявою, в якій ми визнали результати цих аналізів і засудили застосування РФ хімічної речовини "Новачок" проти опозиційного лідера. Це не одинична подія, це черговий крок РФ у боротьбі з інакомисленням, опозицією. Для них не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти, це робиться в усьому світі, всі ці історії добре відомі", – сказав Кулеба.

Він додав, що відповідно до конвенції про хімічну зброю, підписантом якої є і Росія, отруєння людини за допомогою нервовопаралітичної речовини є використанням хімічної зброї та грубим порушенням міжнародного права.

Нагадаємо: військові експерти дійшли висновку, що Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок". Канцлерка і уряд Германії обговорили результати аналізів і вирішили поінформувати про них партнерів із ЄС і НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ України відреагувало на докази отруєння Олексія Навального речовиною з групи "Новачок". У заяві МЗС йдеться, що Україна засуджує черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном

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