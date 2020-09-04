Кулеба закликав Європу зупинити "Північний потік-2" для РФ через отруєння Навального

Кулеба закликав посилити санкції проти РФ за отруєння Навального.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність задіяти ефективні механізми впливу на Кремль через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Серед них – застосування санкцій і перегляд політики щодо будівництва "Північного потоку-2".
За його словами, РФ повинна понести покарання за скоєне, адже безкарність лише підбурює її нової агресії. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 4 вересня, який транслювався на його сторінці у Facebook.
Насамперед глава МЗС зазначив, що незважаючи на надзвичайно позитивні відносини України і Німеччини, у країн різні погляди щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".
"І не тільки в України цей проєкт викликає неприйняття і заперечення. У разі його завершення Росія отримуватиме додаткові можливості заробляти величезні гроші та інвестувати їх потім, зокрема, і в свої агресивні дії як у середині країни, так і поза нею. Тому час підійти дуже комплексно до цього питання і, нарешті, вжити заходів, які максимально підвищать ціну для РФ за її дії", – закликав Кулеба.
Він нагадав, що, починаючи з подій 2008 року, коли Росія напала на Грузію, а потім 2014-го – на Україну, логіка показує, що безкарність за подібне тільки спонукає Російську Федерацію до нових агресивних дій і злочинів.
Отруєння Олексія Навального міністр назвав черговим кроком РФ у боротьбі з інакомисленням, опозицією і підкреслив, що цей злочин не повинен залишитися безкарним.
"Будемо відвертими, немає підстав не довіряти висновкам німецької лабораторії, Україна одразу виступила із заявою, в якій ми визнали результати цих аналізів і засудили застосування РФ хімічної речовини "Новачок" проти опозиційного лідера. Це не одинична подія, це черговий крок РФ у боротьбі з інакомисленням, опозицією. Для них не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти, це робиться в усьому світі, всі ці історії добре відомі", – сказав Кулеба.
Він додав, що відповідно до конвенції про хімічну зброю, підписантом якої є і Росія, отруєння людини за допомогою нервовопаралітичної речовини є використанням хімічної зброї та грубим порушенням міжнародного права.
Нагадаємо: військові експерти дійшли висновку, що Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок". Канцлерка і уряд Германії обговорили результати аналізів і вирішили поінформувати про них партнерів із ЄС і НАТО.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ України відреагувало на докази отруєння Олексія Навального речовиною з групи "Новачок". У заяві МЗС йдеться, що Україна засуджує черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном
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