Кулеба закликав ЄС посилити тиск на Росію через Крим

Юрій Сергієнко Політика 19:07, 11.06.2020 Оновлено: 19:11, 11.06.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз посилити санкційний тиск на Росію через триваючі грубі порушення прав людини та міжнародного права в анексованому Криму.

Про це він заявив 11 червня на засіданні міністрів закордонних справ Європейської народної партії, повідомляється на сайті МЗС. Кулеба підкреслив, що референдум щодо змін до Конституції РФ на півострові є незаконним і неприпустимим.

Дмитро Кулеба закликав посилити тиск на Росію через Крим
delo.ua

"Для того, щоб реально змінити ситуацію, міжнародний політичний, військовий та економічний тиск на Москву має посилюватися і ставати більш згуртованим. І так має тривати до повної деокупацію Криму", – зазначив міністр.

Також Кулеба розповів про ситуацію з безпекою на Донбасі і положенні в тимчасово окупованому Криму, а також про перебіг переговорного процесу в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і "нормандського формату".

Він звернув увагу на небажання російської сторони забезпечувати виконання домовленостей паризького саміту "нормандської четвірки", на обмеження доступу на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей представникам ОБСЄ та інших міжнародних організацій, а також на триваючу масову паспортизацію українського населення цих регіонів з боку РФ.

Учасники засідання висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також запевнили, що мають намір зберегти санкційний і політичний тиск на Росію.

Крім цього, вони високо оцінили проведення реформ в Україні та кроки на підтримку її європейських прагнень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посли країн-членів Євросоюзу вирішили продовжити санкції проти Росії за анексію Криму ще на один рік.

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