Кулеба висловився про можливість створення національних автономій в Україні

Питання створення будь-яких національних автономій у складі України наразі не обговорюється. Тому реалізація подібних сценаріїв на Закарпатті та в Одеській області не є можливою.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на програмі "Право на владу" телеканалу "1+1", запевнивши, що устрій України не зміниться жодним чином (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Кулеба Скріншот відео

"Берегівський район давно і щасливо існує в складі України. І Болградський район давно і щасливо існує в складі України. І будуть існувати винятково в складі України обидва цих райони. І питання про якісь національні автономії на території України наразі не є на порядку денному. І я не бачу, як вони можуть на цьому порядку денному з'явитися", – сказав очільник МЗС.

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