Кулеба висловився про можливість створення національних автономій в Україні

Вікторія Довгань Політика 22:28, 11.06.2020 Оновлено: 22:50, 11.06.2020

Питання створення будь-яких національних автономій у складі України наразі не обговорюється. Тому реалізація подібних сценаріїв на Закарпатті та в Одеській області не є можливою.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на програмі "Право на владу" телеканалу "1+1", запевнивши, що устрій України не зміниться жодним чином (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Кулеба
Скріншот відео

"Берегівський район давно і щасливо існує в складі України. І Болградський район давно і щасливо існує в складі України. І будуть існувати винятково в складі України обидва цих райони. І питання про якісь національні автономії на території України наразі не є на порядку денному. І я не бачу, як вони можуть на цьому порядку денному з'явитися", – сказав очільник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, у яких ідеться про появу так званого угорського, Берегівського району.

  • Письменник Андрій Любка зазначив, що це рішення є неприпустимою помилкою для України. Адже нова адміністративна одиниця може стати причиною багатьох проблем.

  • Згодом керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк попередив, що Російська Федерація із залученням своїх спецслужб розпочала масштабну інформаційну кампанію для дестабілізації на півдні України.

  • Її метою є заохочення жителів півдня України, а особливо Бессарабії, до отримання російського, румунського та молдовського громадянства для подальшого відділення цілих регіонів від нашої держави.

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