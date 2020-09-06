Кулеба викликав Лаврова на термінові переговори після втрат ЗСУ на Донбасі

Борис Бондар Політика 23:01, 6.09.2020 Оновлено: 23:05, 6.09.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС Сергієм Лавровим після обстрілів на Донбасі, в яких зазнали втрат ЗСУ.

Міністр у Facebook назвав загострення на Донбасі очевидними спроби зірвати режим припинення вогню. Він нагадав, що 6 вересня в зоні ООС незаконні збройні формування скоїли провокації, в результаті яких загинув один український воїн і один був поранений.

На думку Кулеби, це може створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання в цілому.

"Підкреслюю: Україна виступає за безумовне і неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупацію наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя", – написав міністр.

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