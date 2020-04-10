Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не дозволить Росії шляхом маніпуляцій домогтися скасування санкцій, прикриваючись пандемією коронавірусу.

Своєю позицією він поділився під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 10 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Україна стала першою країною, яка перервала процедуру мовчання щодо документа. Це була справжня дипломатична гра на нервах, однак для нас це принципове рішення, і Україна першою перервала ухвалення. Далі приєдналися інші: США, Балтія, Грузія... Хочу підкреслити: українська дипломатія ніколи не боятиметься бути першою та жорсткою!" – акцентував глава МЗС.

Кулеба також підкреслив, що ЄС рішуче підтримали протидію скасування санкцій і став на сторону України. "Високий представник вважає неприпустимим зняття обмежень, і спасибі за чітку заяву і підтримку позиції України. Коронавірус не може бути використаний для маніпуляцій будь-якою країною для зняття режиму санкцій", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна заблокувала проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, у якій Росія під виглядом надання допомоги країнам з коронавірусом намагалася домогтися скасування санкцій.

У Росії відреагували на блокування їхньої маніпулятивної резолюції та видали гнівну тираду на адресу України та Грузії, яка також виступила проти.