Кулеба відреагував на слова Лукашенка про спецслужби США у Києві мемом зі "Стартреку"

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Кулеба відреагував на заяву Лукашенка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що американські спецслужби створили у Києві центр із "розгойдування планети".

Глава МЗС запостив у Twitter гифку з реакцією капітана Жан-Люка Пікара, яка вже давно стала мемом.

Пікар є персонажем серіалу і повнометражних фільмів "Стартрек".

Twitter Дмитра Кулеби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що спецслужби США створили у Києві і під Варшавою центри, робота яких спрямована проти Білорусі.

За його словами, білоруська і російська розвідка нібито виявили ці центри, де сидять американці.

Лукашенко переконаний, що США використовують інтернет і інші сучасні технології, щоб "розгойдувати всю планету".

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