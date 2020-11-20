Кулеба відреагував на слова Лукашенка про спецслужби США у Києві мемом зі "Стартреку"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що американські спецслужби створили у Києві центр із "розгойдування планети".
Глава МЗС запостив у Twitter гифку з реакцією капітана Жан-Люка Пікара, яка вже давно стала мемом.
Пікар є персонажем серіалу і повнометражних фільмів "Стартрек".
https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що спецслужби США створили у Києві і під Варшавою центри, робота яких спрямована проти Білорусі.
За його словами, білоруська і російська розвідка нібито виявили ці центри, де сидять американці.
Лукашенко переконаний, що США використовують інтернет і інші сучасні технології, щоб "розгойдувати всю планету".