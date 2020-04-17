У справі про збиття в Ірані літака Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ Україна діятиме скоординовано зі своїми партнерами.
Про це сказав у інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи пропозицію Ірану щодо виплати компенсацій та надання доступу до бортових самописців в обмін на відмову родичів загиблих від позовів.
Дмитро Кулеба
"Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня", - зазначив він.
За словами глави МЗС, мета партнерів залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права.
"Нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти не скоординовано з іншими партнерами", – наголосив Кулеба.
Він додав, що пандемія коронавірусу COVID-19 ускладнює роботу.
"Але суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає… Десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань", – заявив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовились би від права подавати в суд через збитий Boeing МАУ.
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту знаходилося 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні ящики" збитого літака передадуть для розшифровки до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Також журналіст розкрив, чому Іран погодився на виплату компенсацій сім'ям загиблих.
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