У справі про збиття в Ірані літака Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ Україна діятиме скоординовано зі своїми партнерами.

Про це сказав у інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи пропозицію Ірану щодо виплати компенсацій та надання доступу до бортових самописців в обмін на відмову родичів загиблих від позовів.

Дмитро Кулеба

"Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня", - зазначив він.

За словами глави МЗС, мета партнерів залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права.

"Нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти не скоординовано з іншими партнерами", – наголосив Кулеба.

Він додав, що пандемія коронавірусу COVID-19 ускладнює роботу.

"Але суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає… Десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань", – заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовились би від права подавати в суд через збитий Boeing МАУ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!