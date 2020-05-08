Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Міхеїл Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

Такою думкою він поділився в інтерв'ю LB.ua. Зазначається, що це було до того, як грузинський уряд вирішив відкликати для консультацій свого посла з України через призначення Саакашвілі до Нацради реформ в Україні.

"За всієї харизматичності Михеїла Ніколозовича він є громадянином України, який і раніше обіймав тут державні посади. Тому я буду зі свого боку прикладати всі зусилля для того, щоб наші відносини з Грузією залишалися по-справжньому дружніми й стратегічними", – сказав Кулеба.

Якщо ж з боку грузинських партнерів будуть якісь різкі кроки, підкреслив глава МЗС, українські дипломати це "переживуть", а потім будуть відновлювати все втрачене.

Очільник зовнішньополітичного відомства України також зазначив, що раніше з цього приводу у нього відбулася телефонна розмова з грузинським колегою. За його словами, це була спокійна і зважена бесіда, під час якої обидва міністри пояснили позиції своїх урядів.

"Ми виходимо з дуже простих тез. Перша з них – відносини між Україною і Грузією настільки особливі, що вони не можуть ставати заручником долі однієї людини. Друга – ми розуміємо внутрішньополітичний контекст у Грузії і в нього не втручаємося, але для нас пан Саакашвілі є громадянином України. І жодна держава світу не може нам вказувати, куди призначати чи не призначати нашого громадянина", – ще раз підкреслив Кулеба.

Згодом на сайті українського МЗС з посиланням на слова глави відомства уточнили, що надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе не відкликали, а викликали для консультацій до столиці.

"Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо у цьому рішенні жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців. Ці виклики вимагають від українського уряду нових підходів і нестандартних рішень. Й у зв’язку з цим підкреслили, що Міхеїл Саакашвілі – громадянин України, який до того ж має великий досвід та "значні досягнення у здійсненні реформ, які широко визнані у світі".

"Відтак ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи та не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні. Розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства – це воля наших народів і ми робитимемо все для, того, щоб його всебічно підтримувати", – підсумували в МЗС.

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