Кулеба відповів на спробу Козака зруйнувати "нормандський формат"

Гліб Іванов Політика 12:42, 31.07.2020 Оновлено: 12:59, 31.07.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у нормандському форматі.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в п’ятницю, 31 липня. Так він прокоментував лист від заступника глави адміністрації президента РФ Дмитрія Козака, в якому той запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників.

"Мені важко уявити, як функціонуватиме мінський процес без нормандського формату, бо саме в нормандському форматі досягаються політичні домовленості на найвищому рівні, які потім реалізуються в мінському процесі", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у збереженні "мінсько-нормандської" інфраструктури, яка показала, що здатна виконувати "ефективну і конструктивну роль".

Кулеба додав, що крім листа Козака Україна не отримувала інших сигналів з боку РФ щодо можливого руйнування "нормандського формату".

"Тому ми не поспішаємо з висновками. Ми зацікавлені у збереженні усієї нормандсько-мінської інфраструктури", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • в Росії назвали переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонували відмовитися від цього формату. Відповідний лист Дмитро Козак направив раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель.

  • У свою чергу глава Офісу президента України вважає, що цей лист є "тонкої політичною грою" і Росія намагається таким чином посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.

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