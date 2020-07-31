Кулеба відповів на спробу Козака зруйнувати "нормандський формат"
Кулеба відповів на спробу Козака зруйнувати "нормандський формат".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у нормандському форматі.
Про це Кулеба сказав на брифінгу в п’ятницю, 31 липня. Так він прокоментував лист від заступника глави адміністрації президента РФ Дмитрія Козака, в якому той запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників.
"Мені важко уявити, як функціонуватиме мінський процес без нормандського формату, бо саме в нормандському форматі досягаються політичні домовленості на найвищому рівні, які потім реалізуються в мінському процесі", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що Україна зацікавлена у збереженні "мінсько-нормандської" інфраструктури, яка показала, що здатна виконувати "ефективну і конструктивну роль".
Кулеба додав, що крім листа Козака Україна не отримувала інших сигналів з боку РФ щодо можливого руйнування "нормандського формату".
"Тому ми не поспішаємо з висновками. Ми зацікавлені у збереженні усієї нормандсько-мінської інфраструктури", – сказав міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в Росії назвали переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонували відмовитися від цього формату. Відповідний лист Дмитро Козак направив раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель.
У свою чергу глава Офісу президента України вважає, що цей лист є "тонкої політичною грою" і Росія намагається таким чином посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.