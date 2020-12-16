Кулеба: суспільство не готове до спокійної розмови про Росію, але вона дуже потрібна

Українське суспільство та політикум не готові до розмови про стратегію щодо співіснування з Росією, але вона необхідна.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба під час дискусії "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства", пише "Укрінформ". На його думку, без відповідної стратегії щодо РФ в Україні не буде "ні безпеки, ні процвітання".

За словами дипломата, наша країна "ніколи не втече від своєї географії", і деякі експерти готові "тверезо дивитись" на східного сусіда.

Міністр розповів, що Національний інститут стратегічних досліджень опублікував тези до розмови про Росію. Він наголосив, що до цієї теми треба підходити дуже обережно. А найперше вона має бути обговорена в експертних колах, вважає Кулеба.

"В суспільстві ще занадто багато емоцій, щоб говорити про Росію. Людина, яка дійсно готова до цієї розмови, буде замаркована фанатиком або зрадником і підставиться під удар", – впевнений міністр.

З огляду на це, зусилля МЗС поки що будуть зосереджені на діяльності у чинних форматах на російському напрямку та на запуску "Кримської платформи".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Кулеби, Росії насправді не потрібні "ДНР" і "ЛНР", і навіть Крим. Вона хоче, щоб змінилася вся Україна.

Міністр запевнив, що є низка питань, в яких наша країна категорично відстоює свою позицію, і не піде на поступки.