Кулеба сказав, навіщо Україні потрібно вести переговори з Путіним

Для просування переговорів щодо Донбасу Україна зобов'язана при першій-ліпшій можливості вести діалог з главою Росії Володимиром Путіним.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, підкресливши, що "кінцеві рішення приймає особисто Путін".

"Сенс є в зустрічах завжди. Тому що потрібно говорити. Ми розуміємо, що кінцеві рішення ухвалює особисто Путін. І без розмови з ним у "нормандському форматі", без діалогу з ним неможливо виходити на наступні кроки врегулювання. Тому розмовляти потрібно за будь-якої нагоди, коли сторони до цього готові", – сказав дипломат.

"Інша справа, що і ми, і Російська Федерація, і наші партнери з Німеччини і Франції все-таки налаштовані на те, щоб розмова була змістовною і дала можливість зробити крок вперед. Якщо ми побачимо, що саміт здатен допомогти нам зробити цей крок вперед, тоді всі зустрінуться", – зазначив Кулеба.

Як писав OBOZREVATEL, лідери країн "нормандської четвірки" зустрінуться лише після того, як відбудуться переговори на рівні їхніх радників і міністрів закордонних справ.