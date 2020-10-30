Кулеба розповів, як Україна захистила безвіз з ЄС

Після скандального рішення Конституційного Суду, яке поставило під загрозу безвізовий режим України з ЄС, ситуацію врятували рішучі дії президента, уряду і РНБО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 30 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Безвізовий режим з ЄС захистили президент, РНБО і уряд, рішуче вживши заходів, які показали нашим партнерам, що рішення КС, яке демонтує, по суті, антикорупційну інфраструктуру, знайде опір у влади", – сказав дипломат.

Він наголосив, що зараз безвізовий режим захищений.

"Але якщо не буде знайдено системне рішення тієї проблеми, яку створив Конституційний Суд, то, повірте мені, постраждає не тільки безвіз. Ми втратимо підтримку країн, з якими у нас найбільша торгівля, які найбільше підтримують українські реформи, які найбільше підтримують нас у боротьбі з російською агресією", – заявив міністр.

За його словами, 29 жовтня владою було ухвалено лише тимчасові рішення, щоб урятувати ситуацію.

"І я прошу всіх про це пам'ятати, хто критикує президента. Учора саме завдяки його рішучості ми змогли загасити пожежу, яка спалахнула в багатьох столицях через рішення Конституційного Суду", – сказав Кулеба.

Він ще раз наголосив, що, якщо не буде знайдено системних рішень, то всі проблеми знову виростуть у геометричній прогресії.

Як писав OBOZREVATEL: