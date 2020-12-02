Кулеба розповів, як Україна із союзниками завадила провокації Росії із "Л/ДНР" в ООН

Україна спільно зі своїми провідними західними партнерами бойкотуватиме засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) через спробу Росії легітимізувати там представників "Л/ДНР".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба української делегації для участі у Тристоронній контактній групі. За словами дипломата, у засіданні не братимуть участь США, Великобританія, Франція, Німеччина, Естонія та Бельгія.

"Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ. Завдяки принциповій позиції наших партнерів в РБ ООН, російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН. Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами задля поширення своєї пропаганди", – наголосив Кулеба.

Зі свого боку, в українській делегації ТКГ детально пояснили, чому до заяв Росії про те, що вперше участь у засіданні Ради Безпеки ООН візьмуть представники "Л/ДНР", не варто ставитися всерйоз.

1. Формула Арріа, за якою російські представники намагаються провести це засідання, – це неформальне засідання без дотримання процедури, використання права вето тощо.

2. Проводиться таке засідання за межами приміщень РБ ООН.

3. Голова РБ при цьому своїх функцій не виконує.

4. Звіти, протоколи не складаються, присутні лише перекладачі.

5. На ці засідання запрошуються зазвичай ті, хто не має права чи можливості брати участь в офіційних засіданнях РБ: громадський сектор, вчені, правозахисники, представники меншин, інші недержавні суб'єкти.

6. Якщо раніше для таких засіданнь потрібна була фізична присутність і таким чином доступ недержавних суб‘єктів чи просто провокаторів був обмежений, то під час пандемії COVID-19 це робиться у форматі відеоконференції, і з'являється можливість показати по відео будь-кого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня російські ЗМІ із посиланням на "МЗС ДНР" розповсюдили інформацію про те, що представники терористичних "Л/ДНР" нібито виступлять на засіданні Радбезу ООН. Втім насправді йшлося про неформальну зустріч.