Кулеба розповів, як скандал із виборами вплине на відносини України і Угорщини

Попри те що Угорщина нахабно підтвердила своє пряме втручання у внутрішні справи України, Київ налаштований на конструктив у відносинах з Будапештом.

Хоча й робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо сусідня країна нехтуватиме національними інтересами та законодавством нашої держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 29 жовтня, який транслювався онлайн на його офіційній сторінці у Facеbook.

"Кожна країна повинна поважати себе. Якими б добрими не були б відносини з будь-якою іншою державою світу, але коли вона демонструє зневагу до твоїх законів і національних інтересів, ти маєш відповідати. І ми відповіли – досить жорстко", – зазначив він.

Він додав, що відносини між країнами ніхто не припиняв і потрібно дати час "вщухнути емоціям". Також підкреслив, що Україна протидіятиме і тим, хто "перебуває по іншу сторону барикад", просто намагаючись загострити конфлікт, який стосується двох країн.

"Ми готові рухатися далі, але винятково з урахуванням власних та національних інтересів іншої країни. Налаштовані на конструктив у розв’язанні тих проблем, які є нині. Будемо протидіяти тим, хто намагається підірвати відносини між державами... Водночас ми ніколи й нікому не спустимо з рук спроби ігнорувати і не поважати наші національні інтереси", – ще раз підкреслив Кулеба.

Міністр наголосив, що про заборону на в’їзд для посадовців Угорщини поки не йдеться. Крім того, він зазначив, що не знімає порядку денного питання зустрічі президента України Володимир Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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