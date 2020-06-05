Кулеба розповів, як Козак "нишком" їздив на переговори в Берлін

Заступник адміністрації президента Росії Дмитро Козак, якого називають куратором Кремля з питань Донбасу, їздив на переговори в Берлін таємно, його візит в Німеччині не вважають офіційними.

Новими деталями переговорів поділився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1 + 1", повідомляє ТСН.

"Я хочу підкреслити, що пан Козак відвідав Берлін фактично в російському стилі: тишком, нишком. Не офіційно, приїхав, поговорив з одією людиною, зовнішньополітичним радником канцлера Меркель, і поїхав. А коли ми були в Берліні, то німецька сторона підкреслювала фактично на всіх зустрічах, в тому числі публічно, що це перша іноземна делегація, яку офіційно приймає Берлін з початку карантину. Цей акцент підкреслює, що ті, хто приїжджали до цього, то це не були офіційні переговори", – сказав Кулеба.

Глава українського МЗС підкреслив, що Козак тільки обговорив ініціативи України і бачення їх Росією, ніяких рішень прийнято не було.

"Ключове питання, яке всіх цікавить, перш за все німецьких партнерів: а як же зробити так, щоб Росія конструктивніше реагувала на ті ініціативи, які Україна робить, які німецькі, французькі партнери вносять, щоб вони теж йшли на зустріч, а не тільки висували ультиматуми. І ось предметом розмови було саме це: яке бачення Росії, де у них є гнучкість, де немає і які можна напрацювати компромісні рішення. Але запевняю, що за нашою інформацією, підтвердженою з різних джерел, на зустрічі пана Козака, яку він мав у Берліні ніяких рішень прийнято не було. Це було саме обговорення, щоб краще зрозуміти один одного" – сказал міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вважають, що парламентер від Путіна Козак краще для України, ніж Сурков. Так вважає міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.