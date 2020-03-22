Кулеба розповів, скільки українців і коли евакуюють через коронавірус

Через карантин у зв'язку з коронавірусом за кордоном "застрягли" майже 30 тисяч громадян України.

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Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

За його словами, далеко не всі українці виявили бажання повернутися на батьківщину.

"Значна кількість людей вирішила залишатися там, де вони зараз перебувають, і перечекати цей важкий період, як то кажуть, "на базі", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що не може дати точної відповіді і точної дати, коли будуть евакуйовані всі застряглі громадяни, але пообіцяв протягом тижня вирішити основні нинішні "больові" точки.

"У той же час хочу звернутися до людей, які можуть повернутися тими нерегулярними рейсами, які ми організували разом з авіакомпаніями, і на які продаються квитки. Якщо ви можете купити квиток – купуйте і повертайтеся. Не чекайте, що десь колись потім вас якось безкоштовно вивезуть", – закликав глава МЗС.

Кулеба нагадав, що після повернення в Україну дуже важливо проходити контроль на зараження і дотримуватися самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більше тисячі українців, які застрягли в Індонезії, попросили владу створити "реальний і доступний" маршрут евакуації.

МЗС України "атакували" порадами залишити наших громадян в уражених коронавірусом регіонах до кінця карантину.

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