Кулеба розповів, що Україні дасть новий статус НАТО
Новий статус України як члена Програми розширених можливостей НАТО відкриє країні доступ до цінної розвідувальної інформації. У тому числі – щодо тимчасово окупованого Криму.
Про це заявив в інтерв'ю "Крим. Реалії" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, черговий крок у бік Альянсу в принципі дає державі великий перелік нових можливостей.
"Новий статус надасть членство України в Програмі розширених можливостей НАТО. Якраз один з двох ключових елементів – це доступ до нових навчань з союзниками і поглиблена взаємодія між розвідками країн-членів НАТО. Чим більше розвідувальних даних, тим краще. Тим більш об'єктивну картину ти можеш скласти для себе. І тим більш ефективними можуть бути рішення, які ти ухвалюєш", – пояснив очільник МЗС.
На питання, що це дає Україні в проекції Криму, як це можна використовувати і як вплинути, Кулеба відповів: "Може вплинути так, що ми будемо краще поінформовані про ситуацію, яка розгортається в Криму".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.
Таким чином наша країна стала однією із шести партнерів щодо розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.
Новий статус дозволить Україні отримати доступ до програм взаємодії, а також більш широкий обмін інформацією.
Військові експерти зі США заявили, що план дій щодо членства в НАТО для України і Грузії повинен бути більш рішучим, адже російська агресія може загрожувати безпеці союзників Альянсу.
У МЗС Росії також відреагували на надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Там назвали цей крок політичним сигналом "партії війни".