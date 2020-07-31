Кулеба розповів про реакцію Росії на "наступальну" позицію України щодо Донбасу

Ми будемо активними, ми будемо наступальними, – Дмитро Кулеба. daynews.com.ua

"Наступальна" позиція України з питання врегулювання конфлікту на Донбасі викликає "різну реакцію" в Росії.

Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наша країна не збирається "відступати від свого" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми будемо активними, ми будемо наступальними, тому що це наша країна, наша земля, і ми маємо принести на неї мир і вивести з неї окупаційні сили Російської Федерації", – зазначив він.

За словами Кулеби, останнім часом надзвичайно інтенсивно працювали зовнішньополітичні радники лідерів нормандського формату, і важливим результатом цієї роботи стало рішення про припинення вогню на Донбасі.

"Тепер усе в руках російської сторони. Україна вживає всіх заходів для виконання досягнутої домовленості, якщо Росія так само дотримуватиметься того, про що домовилися, то припинення вогню буде сталим і дасть змогу перейти до виконання інших пунктів, щодо яких лідери домовилися на саміті в Парижі", – підкреслив глава МЗС.

Він додав, що прогрес із цих питань дасть можливість організувати зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні.

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