Кулеба розповів про реакцію Росії на мирний план щодо Донбасу

Єдиний план миру для Донбасу може викликати суперечки між Україною та Росією в Тристоронній контактній групі.

Як заявив у коментарі "Україна 24" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, завдання ОБСЄ – звести в єдине ціле ідеї України та бачення Росії.

"Цей план дій справді спрямований на врегулювання конфлікту й деокупацію нашої території. Російська Федерація хоче максимально тягнути цей процес та отримати свої бонуси в цьому. Тому я можу передбачити, що вони матимуть безліч питань до цього плану дій", – сказав він.

На думку Кулеби, українська позиція в ТКГ стала активнішою.

"З обранням президента Зеленського Україна змінила стратегію поведінки в Тристоронній контактній групі й стала проактивною, почала висувати нові ініціативи та задавати темп дискусій. Не відбиватися, а задавати темп, тиснути. План дій – це ще один елемент цієї політики, тобто нова ініціатива, нові пропозиції. Нам вигідніше, щоб вони обговорювали наші пропозиції, а не нав'язували нам свої", – підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков заявив, що для врегулювання ситуації на окупованих частинах українського Донбасу в Тристоронній контактній групі необхідно створити п’яту робочу підгрупу.