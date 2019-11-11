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11 листопада • оновлено в 23:01
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"Путін витримає": Кулеба назвав головний недолік "нормандського формату"

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Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розкритикував "нормандський формат", заявивши, що він нерезультативний через політику Росії.

Своєю думкою дипломат поділився в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не бачу в цьому реального потенціалу. Нічого не змінилося. Росія все така ж. У нас змінюються президенти, парламенти, в США, Франції, Німеччины. А в Росії не змінюється нічого. Тому можна гратися, перекладати цифри, карти, але все одно поки Росія залишається такоюрезультату не буде", – зазначив він.

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Кулеба назвав головний недолік "нормандського формату"

Кулеба назвав головний недолік "нормандського формату"

Скріншот з відео

Кулеба також заявив, що розширення за рахунок США не врятує "нормандський формат". "Якщо Путін витримує 3+1, його не злякає і 4, і 5", – додав віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба заявив, що Україна обов'язково стане членом НАТО і Європейського Союзу, однак для вступу туди потрібен відповідний час.

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Особи
Дмитро Кулеба Яніна Соколова Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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