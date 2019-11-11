"Путін витримає": Кулеба назвав головний недолік "нормандського формату"

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розкритикував "нормандський формат", заявивши, що він нерезультативний через політику Росії.

Своєю думкою дипломат поділився в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не бачу в цьому реального потенціалу. Нічого не змінилося. Росія все така ж. У нас змінюються президенти, парламенти, в США, Франції, Німеччины. А в Росії не змінюється нічого. Тому можна гратися, перекладати цифри, карти, але все одно поки Росія залишається такою – результату не буде", – зазначив він.

Кулеба назвав головний недолік "нормандського формату" Скріншот з відео

Кулеба також заявив, що розширення за рахунок США не врятує "нормандський формат". "Якщо Путін витримує 3+1, його не злякає і 4, і 5", – додав віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба заявив, що Україна обов'язково стане членом НАТО і Європейського Союзу, однак для вступу туди потрібен відповідний час.

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