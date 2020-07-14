Кулеба розкритикував демарш Саакашвілі проти влади Грузії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував демарш Міхеїла Саакашвілі проти влади Грузії й заявив, що він не представляє позицію України.

Під час брифінгу 14 липня Кулеба підкреслив, що Саакашвілі є приватною особою у своїх коментарях. За його словами, через висловлювання глави Виконавчого комітету реформ при президенті України і експрезидента Грузії "відгрібає" Україна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Загалом ситуація викликає жаль, оскільки відбувається таке. Є громадянин України, який не наділений правами й повноваженнями представляти позицію держави, але активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів. Є цим громадянином Міхеїл Саакашвілі. І кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають у МЗС Грузії й висловлюють там йому своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Тобто тут дисбаланс у тому, що приватна особа виступає, а держава за це, вибачте, відгрібає", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна розраховує на "усунення цього подразника" і стабілізацію відносин із Грузією.

Як писав OBOZREVATEL раніше, посол України в Тбілісі був викликаний у МЗС Грузії у зв'язку з останніми заявами глави Міхеїла Саакашвілі, який назвав грузинську владу нелегітимною.