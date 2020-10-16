Кулеба – про вихід РФ з консультацій щодо МН17: це промовисте свідчення страху

Вікторія Довгань Політика 07:33, 16.10.2020 Оновлено: 07:33, 16.10.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його колега з Нідерландів Стеф Блок провели телефонну розмову, присвячену темі трагедії МН17 і, зокрема, виходу Росії з консультацій щодо неї.

Крім того, як повідомляє пресслужба МЗС, дипломати обговорили взаємодію у притягненні до відповідальності винних за збиття МН17 в рамках судових процесів в Нідерландах та міжнародних судових інстанціях.

"Вихід РФ з консультацій щодо МН17 – це промовисте свідчення її страху перед правдою про те, що трапилося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом", – зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна, натомість, завжди була відкритою до співробітництва та надавала всю необхідну інформацію голландським органам влади у зазначеній справі.

Представники обох держав домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності. А Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 жовтня РФ вийшла з консультативної групи з розслідування катастрофи літака Boeing рейсу MH17 в Україні.

  • Причиною такого рішення назвали поведінку Нідерландів щодо РФ в цій справі.

  • У Нідерландах відповіли, що "глибоко жалкують" про рішення Росії не брати участь в тристоронніх консультаціях щодо MH17.

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