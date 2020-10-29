Кулеба – про скандальне рішення КСУ: ми рішуче налаштовані на подолання наслідків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування не залишиться без уваги влади.

Під час брифінгу очільник МЗС наголосив, що уже незабаром суспільство побачить конкретні кроки, спрямовані на вирішення цієї колізії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"І президент, і уряд, і МЗС абсолютно рішуче налаштовані на подолання наслідків проблеми через рішення КСУ. Завдання МЗС – спільно з партнерами знайти оптимальні шляхи вирішення проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура діяла належним чином", – сказав Кулеба.

"Ми робитимемо це не тому, що хтось просить зовні, а тому, що це – інтереси українського народу, рух України шляхом євроінтеграції", – підкреслив він.

Також голова МЗС спрогнозував, які наслідки рішення КСУ матиме для взаємин України із Заходом та для безвізу.

"В плані функціонування антикорупційної інфраструктури, в Україні потрібно ставити питання ширше. В принципі існування та ефективне функціонування цієї інфраструктури є важливим елементом нашої взаємодії із західними партнерами. Тому питання не можна зводити лише до безвізу", – зазначив він.

"Я переконаний, що саме по собі рішення КСУ, хоча і є серйозним ударом, але ще не руйнує нашу взаємодію із західними партнерами. Водночас, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема", – підсумував Кулеба.

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