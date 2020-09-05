Кулеба – про політику умиротворення: Росія хоче не "ДНР" і "ЛНР", і навіть не Крим

Росії насправді не потрібні "ДНР" і "ЛНР", і навіть Крим. Вона хоче, щоб змінилася вся Україна.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Прямого", висловившись стосовно політики умиротворення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Політика умиротворення щодо Росії не перебуває на порядку денному української зовнішньої політики. Є політика пошуку рішень. Але умиротворення передбачає, що ти маєш віддати агресору те, що він хоче в обмін на те, щоб він не просив нічого більшого. І це абсолютно не наша політика. Тому що ми знаємо, що хоче Росія", – заявив Кулеба.

Він запевнив, що є низка питань, в яких Україна категорично відстоює свою позицію, і не піде на поступки.

"Вона хоче насправді не "ДНР", не "ЛНР" і навіть не Крим, а вона хоче, щоб змінилася вся Україна. І ми на це не йдемо. Росія хоче проводити вибори, зберігаючи повний контроль над ділянкою кордону. Ми на це не йдемо. Є купа питань, де ми абсолютно категоричні… і це більш принципові питання, де ми в жодному разі не йдемо на це", – заявив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кулеба вважає, що Україна зобов'язана вести діалог із главою Росії для просування переговорів щодо Донбасу. Він наголосив, що "кінцеві рішення ухвалює особисто Путін".

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