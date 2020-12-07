Кулеба про можливу втрату Україною безвізу: пальці вже висіли над прірвою
Після скандального рішення Конституційного суду Україна була близька до втрати безвізового режиму з Європейським Союзом.
Як сказав в інтерв’ю "РБК-Україна" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, КСУ справді поставив Україну своїм рішенням на край прірви, внизу якої було написано "втрата безвізу".
"І пальці вже висіли над прірвою. Потім, завдяки рішенням президента, РНБО і Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви", – зазначив він.
За словами Кулеби, якщо ситуація не буде виправлена, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, то ці проблеми можуть бути констатовані у наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу.
"Ми ще раніше передали нашу національну доповідь щодо виконання умов з лібералізації візового режиму і наразі чекаємо на реакцію партнерів. Але навіть їхня можлива констатація, якої, я переконаний, вдасться уникнути, не була би втратою безвізу, бо рішення про позбавлення безвізу – це політичне рішення", – додав глава МЗС.
Він запевнив, що президент України Володимир Зеленський "абсолютно налаштований не допустити такого сценарію, не заради задоволення вимог Євросоюзу, а заради України та її розвитку".
Як писав OBOZREVATEL:
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