Кулеба пояснив звільнення посла у Франції після його успіху з Danone

Тимур Григоренко Політика 11:24, 17.06.2020 Оновлено: 11:43, 17.06.2020

Посол України у Франції Олега Шамшура був звільнений не через його позицію щодо реклами Danone, в якій знімався скандальний російський актор Михайло Пореченков.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Радіо НВ" повідомив, що дипломат вже давно очікував ротації.

"Призначення посла з процедурної точки зору триває 4-6 місяців. Треба спочатку провести узгодження кандидатури всередині країни, перевірити людину. Після цього відправляємо запит на згоду уряду країни, в яку направляється посол. Отримуємо згоду, готуємо указ про призначення", – пояснив дипломат .

Кулеба додав, що Шамшура був послом шість років, при цьому згідно із законом термін дипломатичної служби становить чотири роки.

"Ми для послів іноді робимо виключення, трохи продовжуємо, але він вже шість років (працює послом – Ред.) і відповідно до закону автоматично підпадає під ротацію", – підкреслив глава МЗС.

При цьому Кулеба окремо відзначив ефективну роботу посла з приводу скандалу з рекламою Danone та Пореченковим.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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