Кулеба пояснив звільнення посла у Франції після його успіху з Danone
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Посол України у Франції Олега Шамшура був звільнений не через його позицію щодо реклами Danone, в якій знімався скандальний російський актор Михайло Пореченков.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Радіо НВ" повідомив, що дипломат вже давно очікував ротації.
"Призначення посла з процедурної точки зору триває 4-6 місяців. Треба спочатку провести узгодження кандидатури всередині країни, перевірити людину. Після цього відправляємо запит на згоду уряду країни, в яку направляється посол. Отримуємо згоду, готуємо указ про призначення", – пояснив дипломат .
Кулеба додав, що Шамшура був послом шість років, при цьому згідно із законом термін дипломатичної служби становить чотири роки.
"Ми для послів іноді робимо виключення, трохи продовжуємо, але він вже шість років (працює послом – Ред.) і відповідно до закону автоматично підпадає під ротацію", – підкреслив глава МЗС.
При цьому Кулеба окремо відзначив ефективну роботу посла з приводу скандалу з рекламою Danone та Пореченковим.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура.
Як писав OBOZREVATEL раніше:
Французька компанія Danone в Росії зняла в рекламі своєї продукції відомого російського актора Михайла Пореченкова.
30 жовтня 2014 року Пореченков відвідав "ДНР" і виїхав на позиції бойовиків в районі донецького аеропорту. Там він зробив кілька пострілів по позиціях українських захисників ДАП з великокаліберного кулемета.
Український підрозділ компанії Danone справдилося за скандал навколо реклами Actimel з Пореченковим. У заяві наголошується, що Danone є частиною міжнародної групи, яка працює в 140 країнах світу, і не може впливати на рішення російського підрозділу.
Згодом на ситуацію гостро відреагували в посольстві України у Франції. Там відзначили, що великий бізнес повинен бути відповідальним і не може пропагувати "пособника кремлівських терористів".
Незабаром посол України у Франції Олег Шамшура заявив, що компанія Danone вирішила відмовитися від реклами на російському ринку за участю актора Михайла Пореченкова.