Кулеба попередив Білорусь про жорсткі дії для захисту затриманих українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на затримання в Білорусі двох українських волонтерів Євгенія Васильєва, Костянтина Рєуцького та третьої громадянки Оксани Альошиної. Він попередив, що наша держава діятиме жорстко, захищаючи права своїх людей.

Звернення до чинної влади Білорусі очільник МЗС оголосив під час брифінгу 13 серпня. Кулеба підкреслив, що зараз дипломати роблять усе, щоб отримати інформацію про затриманих українців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Україна налаштована на конструктивний діалог із білоруською владою, але я хочу наголосити, що ми дуже жорстко будемо захищати права та інтереси українських громадян у Білорусі. І щодо цього ні в кого не повинно бути жодних ілюзій", – запевнив Кулеба.

За його словами, вранці 13 серпня український консул відвідав два найбільших центри утримання осіб у Мінську, але жодної інформації про можливе перебування там згаданих громадян України отримати не вдалося.

"Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцеперебування наших громадян. Консул об'їжджає всі точки, де можуть утримувати затриманих, щоби встановити хоча б якісь дані про перебування наших співвітчизників", – зазначив міністр.

У зв'язку з цим посольство України на виконання доручення Кулеби направило дві ноти до МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, яких було затримано правоохоронними органами Республіки Білорусь із 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання та місця утримання Рєуцького, Васильєва та Альошиної.

"Ми вимагаємо негайної зустрічі консула із затриманими особами, а також, якщо буде інформація про інших громадян, з ними також. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб із метою їх повернення до України", – категорично заявив Кулеба.

Також голова МЗС розповів, що 13 серпня посол України в Білорусі провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм і впродовж дня питання звільнення українських громадян відпрацьовуватиметься максимально активно.

"Оскільки ситуація в Білорусі залишається напруженою, МЗС 12 серпня дало рекомендацію громадянам, які вже перебувають на території Білорусі, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами й рекомендаціями місцевих органів влади. Сьогодні МЗС видає нову рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації", – підсумував Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі зареєстрували кримінальне провадження щодо двох затриманих у Мінську українських волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького. Чоловіків підозрюють у причетності до масових заворушень, їм загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.