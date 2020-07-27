Кулеба озвучив умови, за яких ЄС може задуматися про зняття санкцій із Росії

Зміну політики Євросоюзу щодо санкцій проти Росії можна буде почати обговорювати тільки після того, як Москва зробить реальні кроки для виконання Мінських угод.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляється на сторінці МЗС у Facebook. Зараз, за його словами, підстав для цього немає.

"Немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії, поки Росія не змінила свою агресивну політику щодо України. І навіть розмову про будь-яку нову політику щодо Росії можна починати тільки тоді, коли Росія зробить реальні кроки для виконання Мінських домовленостей, припинення агресії, деокупації українських територій", – зазначив міністр після зустрічі зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем у Варшаві.

За словами Кулеби, на зустрічі в центрі уваги були питання можливості залучення Польщі до формату міжнародної платформи щодо деокупації Криму; позиції ЄС на підтримку України і збереження санкцій; взаємодії країн у сфері енергетики; допуску громадян України в Польщу в умовах карантину; необхідності проведення міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва.

Facebook МЗС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив Київ, що санкції Євросоюзу проти Москви залишаються в силі.