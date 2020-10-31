Кулеба назвав умову для діалогу України з опозицією Білорусі

Для діалогу України з лідерами опозиції Білорусі необхідно знати їх позицію по низці важливих питань.

Як повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, країна веде постійний діалог "з білоруським народом".

"Ми готові вести діалог з лідерами білоруської опозиції. Але, як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог, я повинен чітко переконатися: якою буде позиція цих людей по відношенню до російської агресії, окупації Криму, якщо вони прийдуть до влади, зокрема за нашого сприяння. Якщо ми висловимо таку підтримку", – зазначив він.

При цьому Кулеба підкреслив, що Україна не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.

"Але ми хочемо чітко розуміти, яку політику сповідувати лідери опозиції, якщо вони стануть владою", – заявив глава МЗС.

Тільки після цього він готовий зустрічатися з білоруськими опозиціонерами.

"Зараз те, що вони артикулюють – ні про що", – вважає Кулеба, маючи на увазі їхню позицію з українських питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина і лідер штабу білоруського опозиціонера Валерія Цепкало Вероніка відмовилася визнати окупацію Криму Росією.