Кулеба назвав умови для зустрічі Зеленського та Путіна

Президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у Криму тільки в разі деокупації українського півострова.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "24 канал".

"Зустріч у Криму президентів Зеленського і Путіна можлива тільки в разі церемонії зняття російського прапора і підняття там українського прапора в зв'язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом", – сказав глава МЗС.

Дипломат зазначив, що поки в Росії не заявляли про готовність провести таку процедуру.

"Ба більше, Путін приїхав до Криму з абсолютно іншою метою – закладати нові кораблі для Чорноморського флоту РФ, демонструючи цим подальше зміцнення військової присутності на півострові. Така зустріч (Зеленського і Путіна. – Ред.) на кордоні або в Криму абсолютно немислима", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак сказав, що Зеленський не називає Путіна агресором заради звільнення українців.