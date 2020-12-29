Кулеба назвав російську вакцину від COVID-19 гібридною зброєю проти України

Російську вакцину проти коронавірусу (Sputnik V) потрібно розглядати як гібридну зброю країни-агресора РФ проти України.

Таке переконання висловив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю газеті "День". За його словами, про постачання цього препарату не може бути й мови.

Міністр вважає, що питання вакцини загалом є класичним прикладом гібридних можливостей. Водночас є декілька його вимірів.

Як пояснює Кулеба, Україна може замовити вакцину класичним способом отримання таких препаратів чи доступу до них через систему COVAX. Також можна домовитися безпосередньо з окремими постачальниками-виробниками. Або ж завдяки гібридній можливості. Тобто звернутися до держав, які зарезервували для себе вакцину з великим запасом доз, попросити їх дати невелику частку Україні "з розрахунком на те, що вони все одно поповнять свої запаси".

"І є ще один гібридний вимір у цій історії – це ситуація з російською вакциною. Ми ж розуміємо, що коли йдеться про неї, то вона є гібридною зброєю Росії проти України", – констатував Кулеба.

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