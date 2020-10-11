Кулеба назвав пріоритетний шлях досягнення миру на Донбасі

Для України залишається пріоритетним дипломатичний шлях вирішення збройного конфлікту на Донбасі.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian, зазначивши, що влада, тим не менш, готується до будь-якого сценарію розвитку подій на сході країни.

"Коли у вас є такий сусід, як Росія, потрібно бути готовим до будь-якого сценарію. Але дипломатичне вирішення ситуації залишається абсолютним пріоритетом для України, і ми шукаємо способи переконатися, що знайдемо рішення в цих рамках", – розповів дипломат.

Кулеба також наголосив на важливості Тристоронньої контактної групи, де українська делегація домоглася домовленостей щодо режиму припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.