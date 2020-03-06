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6 березня • оновлено в 10:46
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Кулеба назвав подачу води до Криму "інструментом деокупації"

2.5т
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що відновлення українською владою подачі води в окупований Росією Крим – це "інструмент деокупації".

Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу" на "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Питання подачі або подача води до Криму, до окупованого Криму, – це інструмент деокупації", – наголосив глава МЗС.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Водночас народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Клименко заперечила, що "це навпаки – інструмент окупації".

"Ні. Я сказав... Можна надавати, можна не надавати, але це завжди має розглядатися як інструмент деокупації", – уточнив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Кулеба
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Новини Криму Крим без води
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Mega Death
Mega Death
Пусть в Крыму и России шевелятся и сами думают как решить проблему с водой. Перспектива зависимости от глупых хуторян, не добавляет стабильности))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Для деокупации ещё бы предложил пенсии начать платить крымчанам.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
кулеба, засунь этот инструмент себе в жoпу. Воды у вас никто не просил.
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