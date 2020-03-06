Кулеба назвав подачу води до Криму "інструментом деокупації"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що відновлення українською владою подачі води в окупований Росією Крим – це "інструмент деокупації".

Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу" на "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Питання подачі або подача води до Криму, до окупованого Криму, – це інструмент деокупації", – наголосив глава МЗС.

Дмитро Кулеба

Водночас народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Клименко заперечила, що "це навпаки – інструмент окупації".

"Ні. Я сказав... Можна надавати, можна не надавати, але це завжди має розглядатися як інструмент деокупації", – уточнив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

Згодом же прем'єр виправдався за свої слова на підтримку відновлення подачі води в окупований Росією Крим.

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