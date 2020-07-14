Кулеба назвав наступний крок у відносинах України з НАТО

Отримання Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО дозволить поглибити взаємодію Києва з військовим блоком. Наступним кроком має бути отримання Плану дій щодо членства.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, це не кінцева мета євроатлантичної інтеграції країни.

Глава МЗС вважає, що наступним кроком у відносинах з Північноатлантичним альянсом має бути отримання Плану дій щодо членства – дорожньої карти щодо вступу країни в НАТО. А не, наприклад, отримання статусу основного партнера США поза НАТО.

"Я думаю, що наступний крок у відносинах з НАТО повинен бути План дій щодо членства. Це моя позиція як міністра і ми повинні зосередитися на досягненні цієї мети", – сказав Кулеба.

Він нагадав про те, що Альянс ще в 2008 році взяв на себе зобов'язання надати Україні цей документ.

"Програма розширених можливостей НАТО – це інструмент, який дозволить нам поглибити взаємодію, створити нові можливості для зміцнення наших збройних сил, розвідки. Але в плані інтеграції наступний крок повинен бути ПДЧ", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 12 червня, отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Таким чином наша країна стала одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.