Кулеба назвав головну російську загрозу з Криму

Єдиною метою збройної агресії Росії може бути відновлення поставок води в тимчасово окупований Крим.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він додав, що ЗСУ готуються до такого розвитку подій.

"Ми уважно стежимо за подіями навколо каналу, по якому Росія хоче відновити постачання води до Криму. Розуміємо, що єдина мета військової операції Росії може полягати в розблокуванні поставок води", – сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, Збройні сили України готуються дати відсіч у разі російської агресії.

"Наші збройні сили такий сценарій розуміють і підсилюють обороноздатність саме в цьому напрямку, щоб в разі чого дати відсіч", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Військово-морськими силами України Олексій Неіжпапа заявив про підготовку до можливого настання Росії з Криму на Херсонщину.

Однак на думку командувача Об'єднаними силами ЗСУ Сергія Наєва, безпосередній загрози нового російського вторгнення поки немає.