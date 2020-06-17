Кулеба назвав головну проблему, яка гальмує перемовини щодо Донбасу

Питання "прямого діалогу" з терористами самопроголошених формувань "Л/ДНР", який Росія вимагає від України, є ключовою проблемою на шляху прогресу в межах мінського і нормандського форматів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо НВ. За його словами, це стримує питання встановлення миру на Донбасі і дотримання Мінських угод.

"Головний камінь спотикання, який стримує прогрес (перемовин у нормандському форматі – Ред.) – це проблема "прямого діалогу". Росіяни категорично наполягають, що ми маємо розмовляти тільки з представниками так званих "ДНР" та "ЛНР", а Україна категорично наполягає, що розмовлятиме тільки з Російською Федерацією", – зазначив кулеба.

Він підкреслив, що поки це питання не буде так чи інакше розв’язано, шукати спільні знаменники, буде надто складно. Водночас Кулеба вважає, що Україні варто продовжувати переговори.

"Ситуація, якої не можна допустити – це заморожування всього цього і ситуація, коли взагалі нічого не відбуватиметься", – зазначив міністр.

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