Кулеба назвав головну перешкоду для миру на Донбасі

Для врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно почати прямий діалог з Росією, а не з "Л/ДНР", на чому наполягає Кремль.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, це головна проблема, яка поки блокує стабілізацію ситуації на сході.

"Є одне питання, яке блокує всі. Якщо його вирішити, можна рухатися вперед. Це питання – прямий діалог. Росія наполягає, що ми повинні вести переговори виключно з так званими "ДНР" і "ЛНР", а ми наполягаємо, що повинні вести прямий діалог з Російською Федерацією і шукати рішення з ними", – зазначив Кулеба

Він підкреслив, що можна досягти проривів в багатьох питаннях, якби з'явилося рішення цього. Але його поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що питання "прямого діалогу" з терористами самопроголошених формувань "Л/ДНР", який Росія вимагає від України, є ключовою проблемою на шляху прогресу в межах Мінських домовленостей і "нормандського формату".