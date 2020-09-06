Кулеба назвав фантасмагорією ідею Лукашенка про "союзну державу" Білорусі та України

Кулеба заявив, що сприймає ідею Лукашенка про "союзну державу" Білорусі та України з іронією.

Пропозиція Олександра Лукашенка створити білорусько-українську союзну державу, яку він висунув в 2014 році, сприймається з іронією.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Україна давно порвала з союзним минулим і його варіаціями.

"Очевидно, що на той момент, я думаю, пан Лукашенко щиро співчував Україні, хотів бути корисним. Але і ідея, яку він висловив (будемо відверті), – це фантасмагорія. Мені важко уявити цю "союзну державу" не тому, що я не уявляю Білорусь як дуже близьку країну, а тому, що я не розумію, навіщо нам для цього союзна держава, чому дві незалежні країни не можуть бути максимально близькі одна до одної", – сказав міністр.

Він зазначив, що єдиний шанс реалізувати трохи в іншій формі ідею Лукашенка – це якщо і України, і Білорусь стануть членами ЄС.

На думку Кулеби, для України це поки набагато більш реальна можливість, ніж для Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрезидент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що навесні 2014 року білоруський глава Олександр Лукашенко пропонував ЄС створити союз України і Білорусі. Лукашенко нібито висловлював бажання стати президентом обох країн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!