Головна Новини
6 червня • оновлено в 00:21
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Кулеба назвав червоні лінії щодо Донбасу, які озвучив у Берліні

2.7т
Читати матеріал російською

Українська сторона надала Німеччині конкретні пропозиції щодо припинення вогню на Донбасі. Також озвучені червоні лінії, які Київ не перетинатиме.

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ця тема обговорювалася з його німецьким колегою більше години (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Кулеба назвав червоні лінії щодо Донбасу, які озвучив у Берліні

Кулеба назвав червоні лінії щодо Донбасу, які озвучив у Берліні

Укрінформ

"Ми більше години обговорювали з міністром закордонних справ Німеччини, як припинити вогонь. Обговорювали, як зробити так, щоб із того боку припинили стріляти. Ми передали німецькій стороні, як ми бачимо механізм забезпечення припинення вогню, і попросили наших німецьких партнерів, як посередників у нормандському форматі, проконсультуватися з Росією з цього питання", – зазначив він.

Кулеба зазначив, що з української сторони надійшли конкретні пропозиції. Він додав, що з російської сторони теж приходять конкретні пропозиції, однак вони не прийнятні для Києва.

Також глава МЗС звернув увагу на червоні лінії, які Україна не перетинатиме. Їх неодноразово озвучували і він, і заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, і президент Володимир Зеленський, і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Одна з наших червоних ліній, принципова, яка дратує наших російських сусідів: ми не підемо на прямий діалог із так званими "ДНР" і "ЛНР". Тристороння контактна група складається з Росії, України й ОБСЄ. Ми будемо говорити саме з Росією, це ключова червона лінія, яка стоїть в основі захисту наших національних інтересів", – уточнив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Під час переговорів сторони обговорили питання відновлення миру на Донбасі і підсумки візиту української делегації до Німеччини 2 червня, який дасть поштовх Нормандському формату.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Кулеба Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,7 млн осіб, загинули – 394 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу – число хворих досягло нового рекорду.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги