Українська сторона надала Німеччині конкретні пропозиції щодо припинення вогню на Донбасі. Також озвучені червоні лінії, які Київ не перетинатиме.

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ця тема обговорювалася з його німецьким колегою більше години (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Кулеба назвав червоні лінії щодо Донбасу, які озвучив у Берліні Укрінформ

"Ми більше години обговорювали з міністром закордонних справ Німеччини, як припинити вогонь. Обговорювали, як зробити так, щоб із того боку припинили стріляти. Ми передали німецькій стороні, як ми бачимо механізм забезпечення припинення вогню, і попросили наших німецьких партнерів, як посередників у нормандському форматі, проконсультуватися з Росією з цього питання", – зазначив він.

Кулеба зазначив, що з української сторони надійшли конкретні пропозиції. Він додав, що з російської сторони теж приходять конкретні пропозиції, однак вони не прийнятні для Києва.

Також глава МЗС звернув увагу на червоні лінії, які Україна не перетинатиме. Їх неодноразово озвучували і він, і заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, і президент Володимир Зеленський, і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Одна з наших червоних ліній, принципова, яка дратує наших російських сусідів: ми не підемо на прямий діалог із так званими "ДНР" і "ЛНР". Тристороння контактна група складається з Росії, України й ОБСЄ. Ми будемо говорити саме з Росією, це ключова червона лінія, яка стоїть в основі захисту наших національних інтересів", – уточнив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Під час переговорів сторони обговорили питання відновлення миру на Донбасі і підсумки візиту української делегації до Німеччини 2 червня, який дасть поштовх Нормандському формату.

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