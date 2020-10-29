Кулеба назвав альтернативу Будапештському меморандуму для України

Замінником безпекових гарантій України, прописаних у Будапештському меморандумі, може стати потужна армія, підтримка західних партнерів, ефективна дипломатія та стабільне суспільство.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Крім того, він пообіцяв, що очолюване ним відомство працюватиме над комплексом додаткових заходів, які захистять Україну від нових загроз (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хочу, щоб ми чітко розуміли, що жоден документ міжнародний чи національний сам по собі не вирішує проблему безпеки України. У цьому ми переконалися у 2014 році. Безпека є результатом комплексу факторів. Я переконаний, що найкращі гарантії безпеки України – це міцні ЗСУ і дипломатія, стійке суспільство та потужні союзники нашої держави", – наголосив міністр.

"Очевидно, що запит на гарантії безпеки в українському суспільстві є. І МЗС продовжить активно працювати над створенням таких гарантій", – запевнив він.

У контексті цього питання Кулеба згадав, що під час останнього візиту президента України до Великої Британії йшлося про взаємодію з цією країною в розвитку військово-морського флоту. А під час візиту президента до Туреччини обговорювалося налагодження співробітництва у військово-технічній галузі та у сфері обороноздатності нашої держави.

Підсумовуючи, очільник МЗС розповів, що невдовзі відбудуться й інші візити керівництва держави та будуть укладені контракти, які сприятимуть нарощуванню сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL: