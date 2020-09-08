Кулеба анонсував зустріч Єрмака і Козака щодо Донбасу

Глава Міністерства внутрішніх справ Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" пройде за графіком. Українську сторону на ній має представляти глава ОП Андрій Єрмак, російську – заступник голови АП Дмитро Козак.

Одним із питань, яке на ній піднімуть, буде загибель українських військових під час перемир'я на Донбасі. Про це Кулеба 8 вересня повідомив в ефірі передачі "Свобода слова" на ICTV.

"Станом на зараз зустріч радників залишається в графіку. До неї Україна дуже ретельно готується. Безумовно, загибель наших солдатів буде одним із тих питань, які будуть жорстко обговорені", – заявив глава МЗС.

Міністр додав, що президент України Володимир Зеленський доручив йому поговорити з російським міністром Сергієм Лавровим про загибель бійців ЗСУ. За словами Кулеби, українська сторона вже ініціювала цю розмову. Однак отримала відповідь із Москви про те, що Лавров поїхав у відрядження до Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент Володимир Зеленський сподівається, що зустріч радників глав країн "нормандської четвірки" прояснить дату нових переговорів щодо Донбасу між лідерами України, РФ, Німеччини та Франції.

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