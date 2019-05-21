Куди полетіти Зеленському? Президенту назвали головні для України держави

Президент України Володимир Зеленський у зарубіжних візитах повинен насамперед орієнтуватися на Брюссель і Вашингтон.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів глава МЗС України Павло Клімкін. Дипломат зазначив, що своє бачення послідовності візитів, їхньої змістовної наповненості й потрібних кроків він виклав на зустрічі із Зеленським ще до інавгурації.

"Серед кроків точно повинні бути візити до Брюсселя, Вашингтона. І там точно має бути викладено бачення змін в Україні", – підкреслив міністр закордонних справ.

Клімкін зазначив, що можна почати з конференції із питань реформ в Торонто, оскільки є запрошення від прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

"Загальна логіка полягає в тому, що Зеленський міг би викласти спільне бачення реформ, а Гройсман – бачення реформ економічних. Тобто це повинна бути взаємодоповнююча робота", – пояснив глава МЗС.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін 17 травня написав заяву про свою відставку.

Пізніше Клімкін повідомив про позитивні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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