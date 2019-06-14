"Куди дивляться спецслужби?!" Хомчак розповів про знаковий момент у Криму в 2010 році

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ще в 2010 році помітив тривожні дзвіночки в Криму, але тоді він і гадки не мав, у що це виллється.

Своїми спогади він поділився із журналістами фонду "Повернись живим". Інтерв'ю опубліковане на його сайті. "Якось у 2010 році поїхав туди відпочити, тому що говорили, що Крим – вже як Європа. Але поки дістався до Алупки, у мене склалося враження, що я їду не Україною, а Росією. Тому що всюди реклама російською мовою – продуктів, російської горілки. На стовпах – прапори російські. Був здивований: "Як? Куди дивляться наші спецслужби? Чому так?". Не кажу вже про те, що української мови я там не чув. Ніколи не служив у Криму, ніколи не відповідав за нього у своїй військовій кар'єрі, але навіть як простому українцеві мені тоді було дуже дивно і важко бачити Україну, де про неї майже нічого не нагадувало", – сказав Хомчак.

Водночас він не вірить у розповіді деяких військових про те, що агресію Росії прогнозували задовго до 2014 року.

Руслан Хомчак "24"

"Ми, ті, хто командував (а я командував усе життя і постійно оцінював обстановку), за роки незалежності саме Росію як відкритого агресора не розглядали. Був момент із Тузлою, але ми не могли передбачити таку агресію і не думали, що можемо залишитися без частини Донбасу. Крим тоді більше викликав занепокоєння, ніж Росія", – заявив начальник Генштабу.

Нагадаємо, що в 2014 році OBOZREVATEL публікував інтерв'ю з Русланом Хомчачок. Генерал-лейтенант розповів про Іловайський котел, вторгнення російських військ і поставлені Генштабом завдання.

21 травня 2019 року новий президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомчак зізнався, що росіяни пропонували українським воїнам, узятим у котел в Іловайську влітку 2014 року, здатися. Бійців обіцяли випустити, якщо ЗСУ залишать добровольчі батальйони в котлі.

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