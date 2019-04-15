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"Куди будеш втікати?!" Перший віце-спікер Ради показала СМС із погрозами через "перемогу Зеленського"

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Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила про регулярні погрози, які надходять їй від невідомих осіб.

Нещодавно їй прийшло повідомлення, в якому йшлося про "перемогу на виборах кандидата Зеленського". Фото СМС нардеп опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко зазначила, що подібні повідомлення вона отримує як на мобільний телефон, так і на електронну пошту.

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"Іро, куди (в яку країну?) будеш втікати після перемоги Зеленського? Залишилося сім днів", – зазначено в СМС.

Парламентар заявила, що не боїться погроз і не скаржиться на них у Міністерство внутрішніх справ. Також вона повідомила, що раніше її намагалися залякувати за часів екс-президента України Віктора Януковича і після її поїздок у зону ООС.

"Куди будеш втікати?!" Перший віце-спікер Ради показала СМС із погрозами через "перемогу Зеленського"

Facebook Ірина Геращенко

"Нікому не дозволю себе шантажувати за мої політичні погляди і позицію", – підкреслила політик.

Як писав OBOZREVATEL, Ірина Геращенко та її колега, Олексій Гончаренко, наполягли на порушенні кримінальної справи проти авторів серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95". Її засновником є кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Претензії у них викликали сцени з серіалу, де виконавець головної ролі – Зеленський – розстрілює парламент. Також вони заявили, що обурені сценою похорону президента.

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Особи
Ірина ГеращенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
К стати, такого понятия как неизвестный номер не существует. Это для обычного абонента он неизвестный. А для правоохранительных органов очень даже известный. Так же как и место нахождения того, кто отправил....
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Странный вопрос. Куда Петя побежит, туда и она. Если конечно хозяин озаботится, мало ли вокруг него лизоблюдов, а ему тогда совсем не до них будет. Впрочем, с учетом большого опыта облизывания и обцеловывания господ президентов (но вот видео с Ющенко, это фуууу, и бееее) А с другой стороны, года то идут, и морда лица у мадамы Геращенко уже прямо таки совсем не товарная. А команда у Вовы и помоложе, и с учетом деятельности, они все привыкли, что девушки вокруг молодые и красивые... Нееее, похоже, придется ей бежать и тратить честно наворованное. Будет как Яценюк, сидеть за границей, и критиковать, что плохо на Украине работают.
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
У Ирины Геращенко телефон Нокиа Е52 стоимостью 150 грн!!!!! Ууууууууууууууу. Вы народ вообще за дураков держите?????
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