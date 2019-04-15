"Куди будеш втікати?!" Перший віце-спікер Ради показала СМС із погрозами через "перемогу Зеленського"

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила про регулярні погрози, які надходять їй від невідомих осіб.

Нещодавно їй прийшло повідомлення, в якому йшлося про "перемогу на виборах кандидата Зеленського". Фото СМС нардеп опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко зазначила, що подібні повідомлення вона отримує як на мобільний телефон, так і на електронну пошту.

"Іро, куди (в яку країну?) будеш втікати після перемоги Зеленського? Залишилося сім днів", – зазначено в СМС.

Парламентар заявила, що не боїться погроз і не скаржиться на них у Міністерство внутрішніх справ. Також вона повідомила, що раніше її намагалися залякувати за часів екс-президента України Віктора Януковича і після її поїздок у зону ООС.

Facebook Ірина Геращенко

"Нікому не дозволю себе шантажувати за мої політичні погляди і позицію", – підкреслила політик.

Як писав OBOZREVATEL, Ірина Геращенко та її колега, Олексій Гончаренко, наполягли на порушенні кримінальної справи проти авторів серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95". Її засновником є кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Претензії у них викликали сцени з серіалу, де виконавець головної ролі – Зеленський – розстрілює парламент. Також вони заявили, що обурені сценою похорону президента.

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