Кучмісти і КДБшники: стало відомо, з ким піде в Раду Смешко

У партійному списку політсили Ігоря Смешка "Сила і честь", яка була офіційно зареєстрована Центральною виборчою комісією, засвітилося чимало скандальних прізвищ.
Повний перелік кандидатів був опублікований на сайті ЦВК.
Так, поведе партію на вибори генерал-полковник у відставці Ігор Смешко.
Очолював СБУ в 2003-2005 роках. Із жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет із питань розвідки при президенті України. У першому турі виборів президента України 31 березня 2019 року Смешко підтримали 6,04% українців. Він зайняв 6 місце. У той же час він став "героєм" кількох гучних скандалів. Найвідоміший – навколо отруєння третього президента Віктора Ющенка.
Ігор Смешко
112 Україна
Другий номер списку – народний депутат попереднього скликання Олена Сотник. До обрання в парламент вона була адвокатом в компанії "Солодко і партнери". Її робота там була закінчена, оскільки засновник компанії став захисником колишнього регіонала Олександра Єфремова. Сотник заявила, що не може далі працювати з людиною, яка захищає "сепаратиста і зрадника".
Олена Сотник
Коррупция Инфо
У партію потрапив також Рефат Чубаров – глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка". Заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим у 1995-1998 роках, народний депутат України у 1998-2007 роках і з 2015 року. Президент Всесвітнього конгресу кримських татар із 2009 року.
Рефат Чубаров
Укрінформ
Вадим Денисенко
Колишній журналіст, екс-шеф-редактор газети "Коментарі", екс-головний редактор телеканалу Еспресо.TV, контролюючий декількох ЗМІ: "Деловая столица", "Власть Денег", "Навколо Світу", Dsnews.ua, Depo.ua, blablaface.net. Кілька років у "БПП" він відповідав за медійні кампаніі проти супротивників Порошенко. Його перебування в Раді супроводжували скандали, наприклад, він був помічений за кнопокодавством і виступав проти електронного декларування доходів.
ВадимДенисенко
rbc.ua
Іван Мірошниченко
Народний депутат (фракція "Самопоміч"), експерт в аграрній сфері, член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Закінчив Національний аграрний університет, спеціальність – зовнішньоекономічна діяльність. Удостоєний премії "Людина року 2011" в номінації "Аграрій року".
За критеріями руху "Чесно", Мірошниченко є фігурантом антикорупційних розслідувань. Так, до обрання депутатом Мірошниченко займався аграрним бізнесом, його сім'я володіє декількома аграрними фірмами, тому має конфлікт інтересів у профільному комітеті.
Іван Мірошниченко
Самопоміч
Ірина Сисоєнко
У минулому представниця партії "Самопоміч". Заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я.
У 2012 році пройшла атестацію і отримала свідоцтво на право займатися адвокатською практикою. У 2014 році стала співзасновником і генеральним директором юридичної компанії "Бабич, Сисоєнко і партнери".
Саме вона була головним спікером у момент прийняття медреформи Уляни Супрун. ЗМІ звинувачували Сисоєнко в тому, що вона була посередником у закупівлях медобладнання у фірми "Ксенко", офіс та склади якої знаходяться в Донецьку.
Ірина Сисоєнко
Вікіпедія
Ольга Романюк
Вчений, екс-член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Екс-заступник міністра з питань ЖКГ часів президентства Віктора Януковича.
Ольга Романюк
Скріншот з відео
Андрій Гайдуцький
Екс-заступник голови Фонду держмайна. Є сином екс-заступника глави Адміністрації президента Леоніда Кучми Павла Гайдуцького.
Андрій Гайдуцький
oligarh.media
Володимир Тимошенко
Генерал-лейтенант, колишній перший заступник глави Служби безпеки України за часів президентства Віктора Ющенка. При Януковичі очолював Державну службу з контролю за наркотиками, був люстрований у 2014 році.
Володимир Тимошенко
Главком
Анатолій Макаренко
Голова Державної митної служби України при президенті Ющенкові.
23 червня 2010 року Служба безпеки України затримала Макаренка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення природного газу, що належить компанії РосУкрЕнерго.
19 липня 2012 року Макаренко був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.
3 березня 2014 по рішенням Печерського районного суду він був звільнений від кримінальної відповідальності і визнаний таким, що не має судимості. В 2014 роц, Макаренко став заступником глави ДФС Ігоря Білоуса, керував митним департаментом.
Як стверджує журналістка "1+1" Ольга Василевська, яка йде в Раду від патии "Слуга народу", місце Макаренко в політсилі Спешео могли купити одіозний нардеп Віталій Хомутиннік і бізнесмен Павло Фукс.
Анатолій Макаренко
Незалежна Служба Новин
Михайло Поживанов
Депутат чотирьох скликань, колишній мер Маріуполя. Його звинувачували в розкраданні держкоштів на суму понад 7 мільярдів гривень на посаді голови Держрезерву, проте до суду справа не дійшла. Отримав дозвіл на проживання в Австрії і працював там в інвестиційній компанії.
Михайло Поживанов
ArtsLooker
Сергій Камеш
Полковник, начальник управління територіальної оборони оперативного командування "Південь". На момент початку війни на Донбасі займав пост обласного воєнкома в Донецьку, але залишився на боці України.
Сергій Камеш
KP.UA
Володимир Замана
Екс-начальник Генштабу Збройних сил України, звинувачений у державній зраді.
У 2012 році указом президента Віктора Януковича був призначений начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України. 19 лютого 2014 року був звільнений з цієї посади і в той же день призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
У березня 2014 року звільнений в запас із правом носіння військової форми.
25 лютого 2019 року екс-глава Генерального штабу Збройних сил України Замана був затриманий за підозрою в державній зраді. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ККУ – державна зрада в редакції від 2001 року.
26 лютого Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід заманили у вигляді утримання під вартою на один місяць – до 27 березня.
Володимир Замана
KP.UA
Іван Ступак
Депутат Київської обласної ради від "БПП" і керівник фірми "Агентство безпеки 1901", яка спеціалізується на виявленні прослушки в офісах. Раніше працював в СБУ, також як і його батько – екс-депутат від Партії Регіонів Іван Ступак.
Іван Ступак
КиевВласть
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після висунення Смешко на вибори президента України спливла інформація про гучні скандали, в яких він замішаний.
Наприклад, стало відомо, що він тримає на банківських рахунках $121,8 тис., €112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $270 тис. готівкою. Крім того, Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).
Екс-глава СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчука напередодні президентських виборів 2004 року.
Журналістка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Смешко продає місця у своїй політичній силі за вражаючими цінами. Більш того, рекламу він розміщує навіть у газеті безкоштовних оголошень.
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