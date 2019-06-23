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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Кучмісти і КДБшники: стало відомо, з ким піде в Раду Смешко

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У партійному списку політсили Ігоря Смешка "Сила і честь", яка була офіційно зареєстрована Центральною виборчою комісією, засвітилося чимало скандальних прізвищ.

Повний перелік кандидатів був опублікований на сайті ЦВК.

Так, поведе партію на вибори генерал-полковник у відставці Ігор Смешко.

Очолював СБУ в 2003-2005 роках. Із жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет із питань розвідки при президенті України. У першому турі виборів президента України 31 березня 2019 року Смешко підтримали 6,04% українців. Він зайняв 6 місце. У той же час він став "героєм" кількох гучних скандалів. Найвідоміший – навколо отруєння третього президента Віктора Ющенка.

Новини
Корупція та схеми на митниці: в партію Смешка потрапив скандальний кандидат
Ігор Смешко

Ігор Смешко

112 Україна

Другий номер списку – народний депутат попереднього скликання Олена Сотник. До обрання в парламент вона була адвокатом в компанії "Солодко і партнери". Її робота там була закінчена, оскільки засновник компанії став захисником колишнього регіонала Олександра Єфремова. Сотник заявила, що не може далі працювати з людиною, яка захищає "сепаратиста і зрадника".

Олена Сотник

Олена Сотник

Коррупция Инфо

У партію потрапив також Рефат Чубаров – глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка". Заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим у 1995-1998 роках, народний депутат України у 1998-2007 роках і з 2015 року. Президент Всесвітнього конгресу кримських татар із 2009 року.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Укрінформ

Вадим Денисенко

Колишній журналіст, екс-шеф-редактор газети "Коментарі", екс-головний редактор телеканалу Еспресо.TV, контролюючий декількох ЗМІ: "Деловая столица", "Власть Денег", "Навколо Світу", Dsnews.ua, Depo.ua, blablaface.net. Кілька років у "БПП" він відповідав за медійні кампаніі проти супротивників Порошенко. Його перебування в Раді супроводжували скандали, наприклад, він був помічений за кнопокодавством і виступав проти електронного декларування доходів.

ВадимДенисенко

ВадимДенисенко

rbc.ua

Іван Мірошниченко

Народний депутат (фракція "Самопоміч"), експерт в аграрній сфері, член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Закінчив Національний аграрний університет, спеціальність – зовнішньоекономічна діяльність. Удостоєний премії "Людина року 2011" в номінації "Аграрій року".

За критеріями руху "Чесно", Мірошниченко є фігурантом антикорупційних розслідувань. Так, до обрання депутатом Мірошниченко займався аграрним бізнесом, його сім'я володіє декількома аграрними фірмами, тому має конфлікт інтересів у профільному комітеті.

Іван Мірошниченко

Іван Мірошниченко

Самопоміч

Ірина Сисоєнко

У минулому представниця партії "Самопоміч". Заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я.

У 2012 році пройшла атестацію і отримала свідоцтво на право займатися адвокатською практикою. У 2014 році стала співзасновником і генеральним директором юридичної компанії "Бабич, Сисоєнко і партнери".

Саме вона була головним спікером у момент прийняття медреформи Уляни Супрун. ЗМІ звинувачували Сисоєнко в тому, що вона була посередником у закупівлях медобладнання у фірми "Ксенко", офіс та склади якої знаходяться в Донецьку.

Ірина Сисоєнко

Ірина Сисоєнко

Вікіпедія

Ольга Романюк

Вчений, екс-член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Екс-заступник міністра з питань ЖКГ часів президентства Віктора Януковича.

Ольга Романюк

Ольга Романюк

Скріншот з відео

Андрій Гайдуцький

Екс-заступник голови Фонду держмайна. Є сином екс-заступника глави Адміністрації президента Леоніда Кучми Павла Гайдуцького.

Андрій Гайдуцький

Андрій Гайдуцький

oligarh.media

Володимир Тимошенко

Генерал-лейтенант, колишній перший заступник глави Служби безпеки України за часів президентства Віктора Ющенка. При Януковичі очолював Державну службу з контролю за наркотиками, був люстрований у 2014 році.

Володимир Тимошенко

Володимир Тимошенко

Главком

Анатолій Макаренко

Голова Державної митної служби України при президенті Ющенкові.

23 червня 2010 року Служба безпеки України затримала Макаренка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення природного газу, що належить компанії РосУкрЕнерго.

19 липня 2012 року Макаренко був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.

3 березня 2014 по рішенням Печерського районного суду він був звільнений від кримінальної відповідальності і визнаний таким, що не має судимості. В 2014 роц, Макаренко став заступником глави ДФС Ігоря Білоуса, керував митним департаментом.

Як стверджує журналістка "1+1" Ольга Василевська, яка йде в Раду від патии "Слуга народу", місце Макаренко в політсилі Спешео могли купити одіозний нардеп Віталій Хомутиннік і бізнесмен Павло Фукс.

Анатолій Макаренко

Анатолій Макаренко

Незалежна Служба Новин

Михайло Поживанов

Депутат чотирьох скликань, колишній мер Маріуполя. Його звинувачували в розкраданні держкоштів на суму понад 7 мільярдів гривень на посаді голови Держрезерву, проте до суду справа не дійшла. Отримав дозвіл на проживання в Австрії і працював там в інвестиційній компанії.

Михайло Поживанов

Михайло Поживанов

ArtsLooker

Сергій Камеш

Полковник, начальник управління територіальної оборони оперативного командування "Південь". На момент початку війни на Донбасі займав пост обласного воєнкома в Донецьку, але залишився на боці України.

Сергій Камеш

Сергій Камеш

KP.UA

Володимир Замана

Екс-начальник Генштабу Збройних сил України, звинувачений у державній зраді.

У 2012 році указом президента Віктора Януковича був призначений начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України. 19 лютого 2014 року був звільнений з цієї посади і в той же день призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У березня 2014 року звільнений в запас із правом носіння військової форми.

25 лютого 2019 року екс-глава Генерального штабу Збройних сил України Замана був затриманий за підозрою в державній зраді. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ККУ – державна зрада в редакції від 2001 року.

26 лютого Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід заманили у вигляді утримання під вартою на один місяць – до 27 березня.

Володимир Замана

Володимир Замана

KP.UA

Іван Ступак

Депутат Київської обласної ради від "БПП" і керівник фірми "Агентство безпеки 1901", яка спеціалізується на виявленні прослушки в офісах. Раніше працював в СБУ, також як і його батько – екс-депутат від Партії Регіонів Іван Ступак.

Іван Ступак

Іван Ступак

КиевВласть

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
Тег
Партія "Сила та честь"
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Махал Махалыч
Какой отборный сброд! За исключением двух позиций - Камеш и Сотник.
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Какой отборный сброд! За исключением двух позиций - Камеш и Сотник.
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Махал Махалыч
Какой отборный сброд! За исключением двух позиций - Камеш и Сотник
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